Convulsionó, perdió el equilibrio y cayó al vacío en una mina de El Callao

La localidad minera de El Callao, en el estado Bolívar, se encuentra de luto por una nueva tragedia luego de que un joven de 25 años, identificado como Franklin Daniel Amoroso Marcano, murió en una de las minas.

Los hechos se dieron el miércoles, 17 de diciembre, en una mina ubicada en el sector El Perú. De acuerdo al Observador Guyanés, Amoroso estaba cumpliendo sus labores de minería en un cilindro de 50 metros de profundidad cuando ocurrió la tragedia.

Testigos relataron que Amoroso estaba en plena faena y, sin previo avisó, comenzó a convulsionar. A pesar de que sus compañeros intentaron ayudarlo, el joven perdió el equilibrio y cayó hasta el fondo del cilindro.

Apenas se percataron del grave accidente, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en las instalaciones. Otros mineros bajaron por el foso para auxiliar a Amoroso y verificar su estado de salud.

AMOROSO HABÍA MUERTO

Los mineros lograron llevar a Amoroso hasta la superficie, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. Luego alertaron a las autoridades y a los organismos de emergencias para que hicieran los procedimientos correspondientes.

El cuerpo de Amoroso fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de El Callao para la autopsia correspondiente. Todavía no hay detalles sobre los resultados del informe forense.

La muerte de Amoroso enlutó, una vez más, a la comunidad minera de El Callao. A mediados de octubre, 14 mineros murieron tras la inundación de un cilindro, mientras que otro trabajador falleció en otro siniestro semejante.