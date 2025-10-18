Conmoción en Zulia: Niña murió en accidente de moto que involucró al obispo de Machiques

Los habitantes del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia, están conmocionados por el brutal accidente de tránsito en el que se vieron involucradas dos niñas. Una de las pequeñas murió por la gravedad de sus lesiones.

Los hechos se dieron en la carretera Machiques-Colón, kilómetro 19, a la altura de la entrada a la hacienda El Calvario. En el accidente también estuvo involucrado el monseñor Nicolás Nava, obispo de la Diócesis de Machiques.

De acuerdo al medio regional El Machiquense, las niñas, cuyas edades e identidades no han sido difundidas, estaban manejando una moto. Aparentemente, colisionaron con la camioneta que conducía el obispo.

En redes sociales circuló un video en el que se aprecia a ambas niñas, gravemente heridas, en medio de la carretera. Asimismo, se puede ver la camioneta Toyota Hilux con severos daños en la parte frontal.

TRASLADARON A LAS NIÑAS

Ante la gravedad de sus heridas, ambas niñas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nuestra Señora del Carmen. El personal de guardia confirmó la muerte de una de las jóvenes, mientras que la otra sigue internada con diagnóstico reservado.

La Diócesis de Machiques confirmó en su cuenta de Instagram que uno de sus vehículos estuvo involucrado en el accidente. «Dos niñas indígenas de la etnia wayuu fueron impactadas, lamentablemente una ha fallecido», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: CAPTURAN A LADRÓN EN PLENO ROBO DE TELÉFONO EN UNA COLA EN CHACAO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diócesis de Machiques (@diocesismachiques)



«Elevamos nuestras plegarias por el eterno descanso de la niña fallecida y por la pronta recuperación de quien resultó herida. Nos unimos solidariamente en este momento difícil con nuestra oración más sincera», acotó la Diócesis.

Igualmente, precisó que el monseñor Nava «se encuentra estable» tras el accidente. Sin embargo, está «consternado y profundamente afectado» por lo ocurrido con ambas niñas.