Conmoción en Zulia: Hermanos murieron abrazados en trágico incendio tras haber sido dejados solos y encerrados

Conmoción es lo que viven los habitantes del sector El Curricán de El Moján, en el estado Zulia, luego de la trágica muerte de dos hermanos durante un incendio, luego de haber sido dejados solos y encerrados.

Vecinos encontraron a los niños abrazados y calcinados, de acuerdo con lo reseñado por El Regional del Zulia y otros medios locales.

Las víctimas quedaron identificadas como Alexander y Luírianny Duarte, de 8 y 3 años de edad respectivamente.

Aunque las llamas destrozaron toda la casa, un tercer hermanito logró salvarse milagrosamente, luego de que escapó del lugar por una ventana a pedir ayuda a sus vecinos.

VECINOS INTENTARON RESCATAR SIN ÉXITO A LOS MENORES

Según el relato de los vecinos, los tres infantes se encontraban encerrados en la vivienda cuando comenzó el fuego. Al salir por una de las ventanas el niño sobreviviente, del que no se reveló su edad, alertó a los vecinos sobre el suceso.

Los habitantes de la comunidad derribaron, con objetos contundentes, parte de las paredes de la casa en llamas para poder acceder, pero sus esfuerzos fueron en vano.

«Nos dimos cuenta cuando ya la vivienda estaba consumida por las llamas casi en su totalidad», explicaron los vecinos, quienes hallaron los cuerpos ya sin vida de Luírianny y Alexander.

LEA TAMBIÉN: DESALMADA ATACÓ A CUCHILLADAS A SU PROPIO HIJO EN PLENA FIESTA FAMILIAR EN CARACAS

De acuerdo a las primeras versiones manejadas en el lugar, el incendio lo provocó, al parecer, un cortocircuito generado entre el cableado eléctrico y el techo de zinc de la estructura.

La vivienda estaba ubicada en la avenida 9, al final del sector El Curricán, una zona donde residen familias de pescadores cerca de la playa.

Organismos de seguridad, incluyendo bomberos, Policía municipal y regional, se hicieron presentes en el sitio del suceso.

Las autoridades se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los pequeños y el Cicpc inició las averiguaciones pertinentes para determinar con exactitud el origen del incendio.