CONMOCIÓN EN ZULIA: Hallaron sin vida a padre e hijo que pescaban en el lago de Maracaibo durante una tormenta

La búsqueda de Eduardo Villalobos, de 51 años, y de su hijo Edmanuel Villalobos, de 19 años, quienes pescaban en el lago de Maracaibo cuando una fuerte tormenta los sorprendió el pasado jueves, concluyó de manera trágica tras la localización de sus cuerpos sin vida en las inmediaciones del municipio insular Almirante Padilla.

De acuerdo con un reporte del periodista Lenín Danieri, la recuperación de los restos se logró tras un operativo continuo de rastreo que inició la noche del jueves 10 de septiembre, momento en que fuertes lluvias y un intenso vendaval afectaron las aguas del reservorio lacustre.

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El despliegue de rescate se mantuvo activo de forma ininterrumpida mediante la participación coordinada entre la Dirección de Seguridad Ciudadana local, los comités de pescadores artesanales de la zona y diversos organismos de seguridad.

Ante la lamentable pérdida, autoridades locales y gremios de la comunidad pesquera manifestaron sus condolencias a los familiares de ambas víctimas, mientras se gestionan los trámites legales correspondientes tras el levantamiento de los cuerpos.

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LLUVIAS EN MARACAIBO

Las intensas precipitaciones acompañadas de fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas azotaron la noche del 10 de septiembre a Maracaibo y diversas zonas del estado Zulia, causando alarma entre la población.

Según reportes de medios locales, en comunidades como Milagro Norte los vecinos alertaron sobre el repentino inicio del temporal. El municipio San Francisco también sufrió los embates de las precipitaciones, registraciones de fuertes ráfagas eólicos y algunos contratiempos en la zona.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la intensidad de las lluvias, al punto de provocar que el agua del lago desbordara sectores de la Vereda del Lago.

El fenómeno meteorológico coincidió con las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), organismo que había anticipado un aumento de la cobertura nubosa y chubascos de intensidad variable para gran parte del territorio nacional.