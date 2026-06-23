Conmoción en Yaracuy por envenenamiento masivo de gatos: «Exigimos que se detenga esta ola de violencia»

Los habitantes del municipio Nirgua, estado Yaracuy, están conmocionados por la inesperada muerte de al menos 10 gatos por presunto envenenamiento y exigen a las autoridades que identifiquen a los responsables.

Los hechos se han dado desde hace varias semanas en el sector La Madrileña. De acuerdo al medio regional Yaracuy al Día, varios gatos han sido conseguidos sin signos vitales en plena calle, mientras que otros llegan agonizando a sus hogares.

Denunciantes afirmaron que los gatos sufrieron los severos efectos de alguna sustancia tóxica desconocida. En tal sentido, presumen que los han envenenado y exigen a las autoridades que aborden el caso.

«Hacemos el llamado a las autoridades a abocarse a la situación e investigar estos envenenamientos, conforme a la ley», dijo uno de los vecinos, quien extendió la petición a los organismos de seguridad y al Ministerio ´Público.

PIDEN JUSTICIA POR GATOS

Los vecinos del sector piden que se identifique a los responsables del envenenamiento de los gatos. «Exigimos justicia para estos animales que no tienen voz y que se detenga esta ola de violencia», indicó uno de los afectados.

Proteccionistas afirmaron que presentaron denuncias sobre los envenenamientos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, todavía no han recibido respuestas de las autoridades.

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Lo ocurrido con los gatos no parece ser aislado. Los vecinos de Nirgua han denunciado en varias ocasiones casos de maltrato animal en distintas comunidades, incluyendo el de dos sujetos que mataron a una perrita a machetazos.