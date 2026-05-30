«Quiero justicia»: Habló la madre del estudiante que falleció de un botellazo y realizó una impactante revelación

La madre de Sadier Alexander La Rosa, el joven que falleció de un botellazo en el colegio Fe y Alegría de Temblador, estado Monagas, rompió el silencio para exigir justicia por su hijo y realizó una impactante revelación al señalar que el joven no perdió la vida en un altercado, sino que una muchacha fue quien le propinó el golpe mortal.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 25 de mayo. La mujer contó que recibió una llamada telefónica de una de las profesoras del plantel a las 10:21 a. m., quien omitió el ataque físico y se limitó a informarle que el muchacho se había «desmayado», razón por la cual los docentes lo trasladaron a un centro de salud local.

El joven comenzó a registrar un cuadro de convulsiones continuas, por lo que los médicos lo remitieron de urgencia a una clínica de Pdvsa. Posteriormente, las ambulancias trasladaron al menor hasta el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt) en Maturín debido a la gravedad de los síntomas que presentaba.

LA MADRE DE SADIER DESCUBRIÓ LA VERDAD EN EL HOSPITAL

La mujer explicó que, durante el periplo médico, los doctores tanto en Temblador como en el Humnt la interrogaron insistentemente sobre la alimentación y antecedentes médicos del menor. Los especialistas buscaban explicaciones clínicas al desmayo, ignorando por completo el golpe que sufrió.

Sin embargo, la madre descubrió la verdad dentro del hospital principal de Maturín, donde confirmó que su hijo no se había desmayado de forma natural. El adolescente sufrió un fuerte botellazo en el cráneo, causándole la muerte, por lo que notificó inmediatamente a las comisiones del Cicpc.

Tras ello, la mujer desmintió las versiones que circulan en la comunidad estudiantil sobre una supuesta riña entre alumnos varones o compañeros de aula. «Fue una muchacha. No como muchos dicen, que era un estudiante, un compañero; no, no era un compañero. Fue una muchacha, yo sí tengo la foto de esa muchacha. Aunque no la publique, pero ella sí sabe, y sus familiares también saben», afirmó.

La denunciante añadió que no conoce la identidad de la implicada ni a su entorno familiar, pero les envió un mensaje directo. «A su mamá le digo: usted no puede entender el dolor que yo siento. Era mi guerrero, mi primer todo. Usted podrá seguir viendo a su hija así esté presa, yo no puedo ver a mi hijo», sentenció la madre.

Asimismo, la mujer rechazó las versiones que pretenden catalogar al joven fallecido como una persona de «mala conducta». Además, describió a su hijo como un niño alegre, juguetón y criado con firmes valores.

«¿Por qué los profesores no me notificaron del botellazo? Todos estaban conscientes», increpó la mujer, señalando que la falta de información médica oportuna afectó gravemente los primeros auxilios del menor.

«Lo que quiero es justicia para mi hijo, justicia para Sadier Alexander La Rosa. Ustedes no saben la agonía que yo sentí al agarrar a mi hijo agonizando, sangrando, tratando de luchar por su vida, y que yo no pude hacer nada», dijo en su desgarrador relato.