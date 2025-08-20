Conmoción en Valencia: Mujer fue ahogada en una piscina por su propio esposo

Los habitantes de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, están conmocionados por el caso de Nuvis Indira Perozo, una mujer que habría muerto en manos de su esposo cuando estaban en una piscina.

Los hechos se dieron en una lujosa propiedad ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador. El principal sospechoso del crimen es Cruz Deninson Rincón Lozano, de 44 años, esposo de Nuvis.

De acuerdo a medios regionales, la pareja estaba compartiendo en una finca propiedad de Nuvis. Por razones todavía por determinar, tuvieron una severa discusión que escaló con el paso de los segundos.

Supuestamente, mientras estaban en la piscina, Rincón Lozano sometió a Nuvis y la sumergió en el agua hasta ahogarla. Tras los hechos, el sospechoso habría escapado de la escena del crimen

ENCONTRARON A NUVIS

Varias personas estaban en el interior de la vivienda cuando ocurrió el crimen y se percataron del suceso. En tal sentido, salieron de la casa, sacaron a Nuvis de la piscinae intentaron reanimarla.

Nuvis fue trasladada de emergencia a un centro de salud en la localidad de Tocuyito, en el municipio Libertador. Aunque los médicos intentaron salvarla, la mujer se encontraba sin signos vitales cuando llegó al área de urgencias.

El victimario habría huido en una camioneta de Nuvis, la cual fue encontrada par de horas después a siete kilómetros de la vivienda. Reportes extraoficiales apuntan que se entregó a las autoridades, aunque la información no está confirmada.

Nuvis era reconocida entre la comunidad por vender pinturas en su fábrica en la zona industrial de Los Guayos. El sospechoso, por su parte, se dedicaba a la barbería.