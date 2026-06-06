Conmoción en Portuguesa: Niño murió atragantado con una fruta

Los habitantes del municipio Guanare, estado Portuguesa, están conmocionados por la muerte de un niño de apenas dos años, quien se atragantó en su casa mientras comía fruta con sus familiares.

Los hechos se dieron en una vivienda del barrio Negro Primero, en la parroquia Quebrada de la Virgen. De acuerdo a medios regionales, el niño estaba comiendo un mamón cuando la semilla se quedó atorada en sus vías respiratorias.

Familiares se percataron de que el niño se estaba asfixiando, puesto que su garganta quedó obstruida y no logró respirar con normalidad. En tal sentido, lo trasladaron de emergencia a un centro asistencia cercano.

Producto de la complejidad del caso, el niño fue remitido al Hospital Universitario Dr. Miguel Oráa de Guanare. Una patrulla de policía lo llevó hasta el centro de salud, pero el pequeño ingresó sin signos vitales.

INVESTIGAN CASO DEL NIÑO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Guanare, se desplazaron al hospital y trasladaron el cadáver del niño a la morgue.

Los forenses realizaron la autopsia y determinaron que el niño falleció producto de una asfixia mecánica por sofocación. La tragedia generó gran conmoción entre la comunidad y los seres queridos del pequeño.

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El mamón es una fruta sumamente popular en Venezuela y es consumida en buena parte del país con regularidad. Sin embargo, es trata de una fruta que representa cierto peligro, especialmente para los niños, por el riesgo de asfixia por el tamaño de su semilla.