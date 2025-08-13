Sucesos

Conmoción en Monagas: Un rayo mata a una mujer y deja cuatro heridos, iban en una lancha

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un rayo impactó una embarcación en el municipio Sotillo, en el estado Monagas. El inesperado siniestro provocó la muerte de una mujer de 35 años, llamada Higinia Josefina Rodríguez, mientras que cuatro personas resultaron heridas.

Tabla de Contenido

La tragedia ocurrió este jueves cuando un grupo de personas navegaba en una curiara por el río Orinoco. De acuerdo al medio Unión Radio, la embarcación partió de la comunidad fluvial Sabaneta hacia Barrancas del Orinoco, en el estado Bolívar.

Leer Más

estudiante
Violencia desatada en Ecuador: Sicarios asesinaron a estudiante de 16 años cuando salía de clases
IMÁGENES SENSIBLES l Lanzaron un feto al río Guaire y quedó atrapado entre unos tubos
Caos en San Agustín: Detuvieron a más de 100 jóvenes en una «fiesta ilegal»

Durante la travesía, el grupo fue sorprendido por una intensa lluvia, acompañada de descargas eléctricas. En cuestión de minutos, un rayo impactó la embarcación, generando la muerte de Higinia Josefina.

VARIOS HERIDOS EN LA EMBARCACIÓN

En la embarcación había cinco personas y todas sufrieron lesiones por el impacto del rayo. Además de la mujer fallecida, otras tres mujeres y un hombre reportaron heridas de distinta magnitud tras el siniestro.

Las víctimas fueron atendidas por organismos de emergencias y luego trasladadas de emergencia al Hospital Tulio López Ramírez, en Barrancas. Reportes extraoficiales indican que todos sufrieron quemaduras en varias partes del cuerpo cuando estaban en la embarcación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOTOS: CUATRO ABUELOS RESULTARON HERIDOS TRAS BRUTAL EXPLOSIÓN DE GAS DOMÉSTICO EN UNA CASA EN GUÁRICO

La embarcación navegaba por el río Orinoco cuando ocurrió la tragedia. Foto: Archivo

Los heridos se mantienen internados en este centro de salud y personal médico hace seguimiento de cada caso. Mientras tanto, los habitantes de Sabaneta están consternados por la muerte de Higinia.

La mujer se sumó a las víctimas mortales que han dejado el paso de la temporada de lluvias este año. De acuerdo a las autoridades, el periodo de precipitaciones se podría extender hasta noviembre.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Creo que soy mitad extraterrestre»: Machine Gun Kelly sorprende a sus fanáticos
Caraota Show
El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló en las últimas horas una compleja operación de fraude que afectó a más de 400 abuelos en distintos estados del país.  
La millonaria estafa a cientos de abuelos de la que acusan a «nietos» en EEUU, así era el modus operandi
EEUU
Una inesperada amenaza sanitaria sacude a EEUU y tiene como epicentro el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, donde Visitantes provenientes de 38 estados de la nación y siete países podrían haber estado expuestos al virus de la rabia tras alojarse en el Jackson Lake Lodge.  
Enfermedad mortal amenaza a turistas de varios países tras paseo por parque nacional de EEUU
EEUU