Conmoción en Monagas: Un rayo mata a una mujer y deja cuatro heridos, iban en una lancha

Un rayo impactó una embarcación en el municipio Sotillo, en el estado Monagas. El inesperado siniestro provocó la muerte de una mujer de 35 años, llamada Higinia Josefina Rodríguez, mientras que cuatro personas resultaron heridas.

La tragedia ocurrió este jueves cuando un grupo de personas navegaba en una curiara por el río Orinoco. De acuerdo al medio Unión Radio, la embarcación partió de la comunidad fluvial Sabaneta hacia Barrancas del Orinoco, en el estado Bolívar.

Durante la travesía, el grupo fue sorprendido por una intensa lluvia, acompañada de descargas eléctricas. En cuestión de minutos, un rayo impactó la embarcación, generando la muerte de Higinia Josefina.

VARIOS HERIDOS EN LA EMBARCACIÓN

En la embarcación había cinco personas y todas sufrieron lesiones por el impacto del rayo. Además de la mujer fallecida, otras tres mujeres y un hombre reportaron heridas de distinta magnitud tras el siniestro.

Las víctimas fueron atendidas por organismos de emergencias y luego trasladadas de emergencia al Hospital Tulio López Ramírez, en Barrancas. Reportes extraoficiales indican que todos sufrieron quemaduras en varias partes del cuerpo cuando estaban en la embarcación.

Los heridos se mantienen internados en este centro de salud y personal médico hace seguimiento de cada caso. Mientras tanto, los habitantes de Sabaneta están consternados por la muerte de Higinia.

La mujer se sumó a las víctimas mortales que han dejado el paso de la temporada de lluvias este año. De acuerdo a las autoridades, el periodo de precipitaciones se podría extender hasta noviembre.