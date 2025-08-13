Sucesos

FOTOS: Cuatro abuelos resultaron heridos tras brutal explosión de gas doméstico en una casa en Guárico

Foto: Protección Civil

Los habitantes de la ciudad de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, están conmocionados por las cuatro personas de la tercera edad que resultaron heridas en una fuerte explosión en una vivienda.

Protección Civil (PC) informó en redes sociales sobre el siniestro que afectó a una casa de la calle Lazo Martí. Investigaciones preliminares indicaron que la explosión fue causada por una fuga de gas doméstico.

Foto: Protección Civil

La explosión fue atendida por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la entidad, Protección Civil, la Policía de Guárico, y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

HERIDOS EN LA EXPLOSIÓN

El reporte oficial indicó que cuatro personas, todas de tercera edad, resultaron heridas en la explosión. Tras recibir primeros auxilios en el lugar, fueron trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Israel Ranuárez Balza.

«Uno de los afectados presenta lesiones graves por quemaduras, mientras que el otro está siendo monitoreado debido a una condición médica preexistente. Los otros dos ciudadanos se encuentran bajo observación médica y fuera de peligro», indicó PC.

Foto: Protección Civil

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones sobre la explosión y buscan esclarecer los hechos. Además, exhortaron a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar esta clase de siniestros.

Especialistas han dicho que las bombonas de gas deben estar en un espacio al aire libre o, en caso de que no sea posible, que haya corrientes de aire en la vivienda. Asimismo, se debe hacer chequeo regular del estado de la bombona.

