Los habitantes del sector El Cují, en el municipio Los Salias del estado Miranda, están conmocionados por la muerte de un hombre, identificado como Gerardo Rodríguez, en el ataque de un enjambre de abejas.

Los hechos se dieron cerca de las 4:45 de la tarde del domingo, 22 de noviembre, en la urbanización El Mirador. De acuerdo al medio regional El Tequeño, Rodríguez esperaba el transporte público a las afueras del urbanismo.

Sin previo aviso, cientos de abejas se abalanzaron sobre Rodríguez. Carolina De Sousa, habitante de la zona, dijo que los vecinos intentaron ayudarlo, pero «la magnitud del ataque lo superó».

Rodríguez, trabajador de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), intentó ocultarse debajo de un vehículo, según un vecino que sufrió unas 30 picaduras de abejas. El hombre no cumplió su cometido y resultó gravemente herido.

RODRÍGUEZ MURIÓ EN EL HOSPITAL

El señor fue trasladado de emergencia en una camioneta de Hidroven hacia el Hospital de Coche. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Rodríguez falleció por la gravedad de sus lesiones.

Vecinos de la zona alertaron que lo ocurrido con Rodríguez no fue un caso aislado. Hace unos 15 días, cerca de 15 personas fueron atacadas por un enjambre de abejas en el mismo lugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS NUEVOS Y ESCALOFRIANTES DETALLES QUE SALIERON A LA LUZ SOBRE EL DOBLE ASESINATO DE UN ADOLESCENTE Y SU PADRASTRO EN YARACUY

«No podemos permitir que una tragedia como esta se repita. La vida de nuestros vecinos y transeúntes está en riesgo», afirmó De Sousa. En tal sentido, pidió a las autoridades que se tomen acciones para evitar que se repita una tragedia como la de Rodríguez.

Luego del fallecimiento y el ataque de hace dos semanas, comisiones de Protección Civil se desplegaron en la mañana de este lunes en El Cují para ubicar panales de abejas. El operativo que se llevó a cabo tras las exigencias de los vecinos.