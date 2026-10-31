Conmoción en Miranda: Falleció estudiante que le cayó un árbol el pasado miércoles tras las fuertes lluvias

Los habitantes del municipio Sucre, estado Miranda, están conmocionados por la muerte de un adolescente de apenas 14 años, identificado como Eduardo, luego de que un árbol cayó sobre él y le causó severas heridas.

La Gran Caracas fue azotada por fuertes lluvias durante varias horas del miércoles, 28 de octubre. Mientras tanto, Eduardo se encontraba en el sector Las Flores de Fila de Mariches con un grupo de amigos.

De acuerdo a la reportera de sucesos Lysaura Fuentes, los jóvenes se estaban resguardando de las intensas lluvias cuando un árbol colapsó. Una de las ramas impactó directamente a Eduardo.

Testigos relataron que el adolescente resultó gravemente herido en el siniestro. Producto de su complejo estado, habitantes de la zona trasladaron a Eduardo al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Dolorita.

EDUARDO MURIÓ A LAS HORAS

La gravedad del estado de Eduardo llevó a su traslado hacia el Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito. Reportes extraoficiales indican que sufrió un traumatismo craneoencefálico, hemorragia interna y una severa lesión en una de sus piernas.

Eduardo permaneció internado por varias horas bajo un grave estado de salud. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el adolescente falleció el jueves, 29 de octubre, en el Hospital de El Llanito.

El adolescente cursaba el segundo año de bachillerato en un colegio del sector Pablo Sexto, en el municipio Sucre. Eduardo era el mayor de cuatro hermanos.