INSÓLITO: Aprovechó la confianza de su amigo, esperó hasta la noche y lo que pretendía hacer con una moto, acabó con la «amistad»

Funcionarios policiales capturaron a un sujeto de 36 años, identificado como Yorman Marino Fernández Mecía, apodado El Negro, por el presunto hurto de una moto en el municipio Sucre, estado Miranda.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Fernández. Precisó que el crimen ocurrió en la vivienda de un amigo del victimario el sector La Bombilla.

De acuerdo a las investigaciones, Fernández se aprovechó de la confianza de su amigo e ingresó a su vivienda durante la noche. Sigilosamente, tomó las llaves de la moto, encendió el vehículo y luego huyó a toda velocidad de la zona.

El reporte policial indicó que Fernández hurtó motocicleta marca Toro, modelo Jaguar TR150, propiedad del amigo. Su objetivo era comercializar el vehículo «de manera ilícita» y obtener ganancias económicas.

CAPTURA DE FERNÁNDEZ

La víctima presentó una denuncia ante el Cicpc. Funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto de Vehículos de la policía científica pusieron en marcha las pesquisas del caso e identificaron a Fernández como el principal sospechoso.

Los agentes localizaron a Fernández y lo capturaron en el sector El Winche, parroquia Filas De Mariche. También incautaron una moto y un facsímil arma de fuego en el procedimiento.

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Fernández fue traslado al comando policial y el caso quedó en manos del Ministerio Público. El Cicpc, mientras tanto, mantiene las investigaciones para dar con el paradero de la moto hurtada.