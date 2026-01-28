Conmoción en Mérida: Joven promesa del fútbol cayó al vacío desde un distribuidor

Los habitantes del municipio Campo Elías, en el estado Mérida, están conmocionados por la muerte de un joven futbolista de 19 años, llamado Yomar Altuve Molina, quien habría caído al vacío desde un distribuidor.

El caso salió a la luz hace pocos días, cuando unos transeúntes encontraron el cuerpo de un joven en una zona boscosa de la parroquia Montalbán. Este hallazgo se dio en las inmediaciones del Distribuidor Águilas Blancas, de acuerdo a medios regionales.

Altuve no fue identificado en un principio y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. El cadáver no contaba con documentos de identidad.

Las investigaciones preliminares determinaron que Altuve cayó al vacío desde el distribuidor que conecta Ejido con la Ciudad de Mérida. Se desconocen oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

IDENTIFICACIÓN DE ALTUVE

Una vez comenzó a circular la información del hallazgo del cuerpo, familiares de Altuve se desplazaron hasta la morgue, en donde reconocieron que se trataba del joven deportista. Se desconoce cuántos días llevaba desaparecido.

Según Reporteros de Mérida, Altuve se desempeñaba como futbolista. Formó parte de diversos equipos de la entidad andina, destacando dentro de la categoría sub-18 del equipo Unión Mérida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNA BRUTAL RIÑA ENTRE HERMANOS TERMINÓ EN TRAGEDIA EN ANZOÁTEGUI

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) avanza en las pesquisas del caso. La prioridad es determinar las circunstancias en las que Altuve cayó al vacío.

La principal hipótesis indica que el joven se habría quitado la vida. Se trataría del segundo caso de suicidio en Mérida en 24 horas y el quinto en los primeros 25 días del año en la entidad.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.