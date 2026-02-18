Conmoción en La Guaira: Adolescente murió al caer de un autobús ‘repleto de pasajeros’, hay un detenido

Los habitantes del Casco Colonial de La Guaira están de luto por la muerte de Rehny, un adolescente de 16 años que sufrió lesiones mortales al caer de una unidad de transporte público en la entidad costera.

Los hechos se dieron en la avenida Carlos Soublette, a la altura de la Casa Guipuzcoana. De acuerdo al medio La Verdad de Vargas, Rehny iba a bordo de una autobús repleta de pasajeros cuando ocurrió la tragedia.

Rehny estaba en la puerta de la unidad y, de un momento a otro, cayó del autobús. Los testigos relataron que el adolescente rodó sobre el pavimento, sufriendo lesiones generalizadas que le causaron la muerte casi de forma instantánea.

Las autoridades locales levantaron el cuerpo de Renhy y lo trasladaron a la morgue de la localidad. Mientras tanto, el chofer del autobús se encuentra detenido, mientras avanzan las investigaciones del caso.

CONMOCIÓN POR REHNY

El adolescente estaba cursando el último año de bachillerato en el liceo Evelia Avilán de Pimentel. Asimismo, trascendió que Rehny vivía en el Casco Colonial de La Guaira y era muy querido por los vecinos de la zona.

«Él era como un hermano para mí, un muchacho aplicado, servidor de Dios y un ejemplo para muchos. Ahorita está en un mejor lugar», dijo uno de sus amigos. «Era una persona honesta, anoche no pude dormir bien cuando recibí la noticia», agregó otra compañera.

Rehny se congregaba regularmente en la iglesia Bautista La Espalda y le gustaba predicar el evangelio entre sus conocidos. Incluso, sus allegados dicen que pensaba estudiar en un seminario cristiano tras concluir sus estudios de bachillerato.