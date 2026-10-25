CONMOCIÓN EN EL ZULIA: Lo detuvieron por cometer estas aberraciones contra la hija de su expareja

Funcionarios del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco (Polisur), en el estado Zulia, detuvieron, “en flagrancia”, a un hombre acusado por cometer, presuntamente, actos lascivos contra la hija de su expareja, una niña apenas tres años.

La información la publicó la propia Polisur en su cuenta de Instagram, donde señaló que los efectivos detuvieron a “un ciudadano de 41 años de edad”.

“Tras recibir la alerta transmitida desde el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P.), la comisión se trasladó hasta el Barrio Vista El Sol, en la parroquia Domitila Flores”, indicó el post.

Agregó que allí los abordó «la madre de la menor, quien manifestó que su ex pareja, Alberto José Abreu Fernández, habría cometido presuntos abusos de carácter sexual (actos lascivos) contra su hija”.

Según el reporte, “la situación fue visibilizada inicialmente por una vecina del sector, quien alertó oportunamente a los habitantes del lugar”.

Luego, los policías comenzaron a buscar al hombre y “se trasladaron a la casa donde se encontraba”. Este, “al notar la presencia de la comisión policial, asumió una actitud evasiva e intentó resguardarse dentro del inmueble”.

En el post de Polisur se pueden ver imágenes de la búsqueda Abreu Fernández, quien trató de esconderse.

“Sin embargo, los uniformados lograron su restricción y posterior aprehensión». Lo hicieron «bajo la figura procesal de flagrancia, garantizando en todo momento sus derechos constitucionales”, destacó la policía.

Asimismo, destacó la institución que trasladaron “tanto la víctima como el detenido, por separado, al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para la respectiva evaluación médica”.

El hombre quedó recluido en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido de Polisur y puesto a orden del Ministerio Público.