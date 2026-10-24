Abatido alias «El Carnicero» durante enfrentamiento con el Cicpc, tenía un extenso prontuario policial

Un peligroso delincuente solicitado por múltiples delitos, apodado «El Carnicero» resultó abatido luego de iniciar un intercambio de disparos con comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central del Cicpc, en la parroquia El Recreo de Caracas.

El sujeto, identificado como Harlyn Darío Lozada Cañizales, de 50 años de edad, se vio acorralado por las autoridades en el municipio Libertador. En su intento por evadir la justicia, desenfundó un arma de fuego, lo que originó el enfrentamiento en el que resultó herido de gravedad.

Aunque lo trasladaron de inmediato a un centro de salud cercano, falleció a los pocos minutos de su ingreso.

AMPLIO PRONTUARIO POLICIAL Y SOLICITUDES JUDICIALES

De acuerdo con el reporte oficial publicado en la cuenta de Instagram del director del Cicpc, Douglas Rico, Lozada Cañizales poseía un extenso historial delictivo y se consideraba un criminal de alta peligrosidad.

El occiso presentaba varias solicitudes de captura, siendo requerido activamente por los Tribunales Primero, Segundo y Quinto con competencia en materia de violencia contra la mujer.

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Asimismo, tenía antecedentes previos por homicidio intencional, lesiones personales, violencia de género y robo agravado cometido por grupo armado.

Por último, Rico precisó que las evidencias recabadas en el sitio del suceso y los informes del procedimiento policial quedaron formalmente a la disposición del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes de ley.