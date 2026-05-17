Conmoción en Delta Amacuro: Joven estudiante de Veterinaria regresaba de práctica en zona rural y sufrió inesperado desenlace

La muerte de un estudiante del primer año de Medicina Veterinaria en la Universidad Territorial Deltaica (UTD) Francisco Tamayo, en el estado Delta Amacuro, generó conmoción en la entidad, debido a la forma trágica en que ocurrió el hecho.

Se trata de Luis José Reinoza López, de 19 años, cuya muerte se registró el 13 de mayo en una zona rural entre Guaritica y Bajo Hondo, al sur del estado Monagas.

Según medios locales, todo ocurrió cuando Reinoza y sus compañeros regresaban de una práctica profesional.

Sobre este hecho hay dos versiones. Según relatos de testigos, difundidos en redes sociales, tres alumnos viajaban montados en el techo de la parte trasera o «jaula» de un camión de carga. Debido a las condiciones del traslado, a Luis lo alcanzó directamente una guaya de alta tensión que se encontraba a baja altura.

La otra versión, procedente de minutas policiales, apunta a que el vehículo en el que se movilizaban los estudiantes impactó contra un poste improvisado en la vía. Esto provocó el desplome del cableado de alta tensión directamente sobre el joven.

Se supo que, este mismo hecho el bachiller Jesús Cedeño resultó gravemente herido y se encuentra bajo cuidados médicos.

El accidente ha desatado una ola de indignación en la entidad. Según los allegados de la víctima, así como dirigentes estudiantiles y políticos, si la universidad contara con autobuses operativos no hubiese ocurrido la tragedia.

COMUNICADO DE LA UNIVERSIDAD

Luego del suceso, la universidad emitió un comunicado en el cual lamentó la muerte del joven y las lesiones de su compañero.

“Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del alma el fallecido”, señala el comunicado publicado por la institución en sus redes sociales.

También manifestaron su “firme voluntad de cooperar” con los organismos de seguridad del Estado “para esclarecer las circunstancias” del hecho.