Conmoción en Cojedes: Hombre atacó a su expareja con un machete y escapó, antes de tener trágico final

Los habitantes del sector El Espinal, del municipio Rómulo Gallegos, en el estado Cojedes, amanecieron conmocionados este 13 de septiembre. Supieron que un hombre, identificado como José Gregorio Aparicio, agredió con un machete a su expareja y a la persona que la acompañaba, para luego huir del lugar.

Según los reportes policiales y la prensa local, Aparicio reside en la comunidad La Fortuna, ubicada en la misma jurisdicción.

Al parecer, el hombre atacó primero a su exesposa, identificada como Yuraima Pinto, a quien hirió varias veces con el arma. Y lo mismo hizo con el acompañante, Jesús Sánchez.

Luego de la agresión, José Gregorio escapó con rumbo desconocido. Pero, después de que se hizo la denuncia y los vecinos llevaron a los heridos al hospital, funcionarios de los cuerpos de seguridad comenzaron las averiguaciones.

Lo primero que hicieron fue dirigirse al sector La Fortuna, a la residencia del agresor, donde encontraron su cuerpo. Aparicio, decidió quitarse la vida por ahorcamiento.

Yuraima Pinto y Jesús Sánchez, se encuentran en el Hospital Egor Nucete de San Carlos y su estado de salud es delicado. La gravedad de sus heridas era tal que tuvieron que ser operados de emergencia.

Las autoridades investigan los motivos que llevaron al hombre a atacar a su expareja y luego atentar contra su vida.