Conmoción en Caucagua: Tres adolescentes detenidos por abuso sexual a una niña, la llevaron bajo engaño a una casa

Los habitantes de la localidad de Caucagua, en el estado Miranda, están conmocionados por el caso de una niña de apenas 11 años que fue abusada sexualmente por dos sujetos, quienes ya fueron detenidos.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre el caso de la niña. Precisó que los hechos se dieron en una vivienda del sector El Clavo, parroquia Arévalo González.

De acuerdo a las investigaciones, la niña acudió a una casa en compañía de una «amiga» de 15 años. En la vivienda las esperaban un sujeto de 18 años, identificado como Kelwin Alejandro Monasterio Castro, y un joven de 16.

«Una vez en el sitio, uno de ellos abusa de la joven, mientras que el otro no intercedió en el hecho», expuso Rico. Luego los antisociales permitieron que la niña huyera de la vivienda.

LA NIÑA LE CONTÓ A SU MADRE

Una vez salió de la escena del crimen, la niña fue vista por su madre, quien le preguntó por qué estaba en esa vivienda. La pequeña, apenas minutos después de haber sido abusada, confesó a su progenitora lo ocurrido.

«La menor se tornó nerviosa e informó que había sido abusada, procediendo a llevarla a un centro de salud», acotó Rico. Luego la madre presentó una denuncia ante el Cicpc y el organismo puso en marcha las investigaciones.

Detectives de la Delegación Municipal Caucagua capturaron a Monasterio, el joven de 16 años y la adolescente de 15, supuesta amiga de la niña. Luego fueron puestos a la orden del Ministerio Público.