Sucesos

Conmoción en Caracas: Bomberos rescataron a recién nacido en un basurero

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes de la parroquia Antímano, en el municipio Libertador de Caracas, están conmocionados por el hallazgo de un bebé recién nacido en un basurero de la zona. El pequeño fue rescatado por los organismos de emergencias.

Contents

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó en su cuenta de Instagram sobre el suceso. Precisó que el hallazgo del bebé se dio en el kilómetro dos de Antímano, en las adyacencias de la cauchera Delmont.

Leer Más

Luis Fernando
«Me mataron a mi hijo sin ninguna necesidad»: Habló madre del joven asesinado en Los Próceres durante Carnaval
Impactantes imágenes: Carro chocó contra la defensa en plena autopista Valle-Coche y dejó dos fallecidos
Yan Block llegará a Caracas el 16May en las instalaciones de la Carpa del Hotel Tamanaco

De acuerdo al reporte bomberil, el bebé fue encontrado por una mujer, identificada como Hendi Moreno García, en un contenedor de desechos sólidos. Tras el hallazgo, la señora, quien sería vecina del sector, alertó a los organismos de emergencias locales.

ATENCIÓN DEL BEBÉ

Miembros de los Bomberos de Caracas se desplazaron hasta la escena. En ese sentido, le brindaron primeros auxilios al bebé, a la vez que recabaron evidencias para conocer más detalles del caso.

El bebé fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en la parroquia El Paraíso, al oeste de la ciudad capital. Aunque el recién nacido se encuentra con vida, no hay mayores detalles sobre su estado de salud.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN BOLÍVAR: DOS ADOLESCENTES DESAPARECIERON TRAS SALIR A TROTAR EL 15DIC, ESTO DIJERON LAS FAMILIAS


Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también formaron parte del operativo.

Los detectives pusieron en marcha una investigación para conocer las circunstancias en las que fue abandonado el bebé Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay reportes de detenidos o personas identificadas vinculadas con el caso.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump ordenó suspensión de «lotería de green cards» de manera inmediata, este es el motivo
EEUU
VIDEO VIRAL: El turista que se atrevió a ‘jugar’ con el pulpo más venenoso del mundo en Filipinas
Tendencias
Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos lanchas que según el país norteamericano sirve al narcotráfico internacional, dejando cinco muertos y aumentando la tensión regional. 
Comando Sur confirmó destrucción de la lancha número 30 con presunta droga, la acción dejó cinco fallecidos
EEUU