Conmoción en Caracas: Bomberos rescataron a recién nacido en un basurero

Los habitantes de la parroquia Antímano, en el municipio Libertador de Caracas, están conmocionados por el hallazgo de un bebé recién nacido en un basurero de la zona. El pequeño fue rescatado por los organismos de emergencias.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó en su cuenta de Instagram sobre el suceso. Precisó que el hallazgo del bebé se dio en el kilómetro dos de Antímano, en las adyacencias de la cauchera Delmont.

De acuerdo al reporte bomberil, el bebé fue encontrado por una mujer, identificada como Hendi Moreno García, en un contenedor de desechos sólidos. Tras el hallazgo, la señora, quien sería vecina del sector, alertó a los organismos de emergencias locales.

ATENCIÓN DEL BEBÉ

Miembros de los Bomberos de Caracas se desplazaron hasta la escena. En ese sentido, le brindaron primeros auxilios al bebé, a la vez que recabaron evidencias para conocer más detalles del caso.

El bebé fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en la parroquia El Paraíso, al oeste de la ciudad capital. Aunque el recién nacido se encuentra con vida, no hay mayores detalles sobre su estado de salud.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también formaron parte del operativo.

Los detectives pusieron en marcha una investigación para conocer las circunstancias en las que fue abandonado el bebé Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay reportes de detenidos o personas identificadas vinculadas con el caso.