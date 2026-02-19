Sucesos

Conductor de transporte público perdió el control y chocó contra la defensa en la Caracas-La Guaira, estaría vinculado un motorizado

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
La Guaira

Este jueves en horas de la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en la autopista Caracas – La Guaira, sentido el litoral a la altura de Gramoven.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que la unidad de transporte tipo encava perdió el control y colisionó contra la barrera protectora de la autopista. Además, aparentemente un motorizado resultó herido en el accidente.

Aunque no se ha confirmado, en el clip divulgado en redes sociales se puede ver a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana revisando debajo del autobús. En ese momento, la persona que graba desde un vehículo comenta: «Un motorizado debajo de un autobús».

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN LA GUAIRA: ADOLESCENTE MURIÓ AL CAER DE UN AUTOBÚS ‘REPLETO DE PASAJEROS’, HAY UN DETENIDO

Poco después llegaron los paramédicos para asistir a las personas heridas. Hasta el momento se desconoce si el incidente dejó víctimas mortales.

Debido al despliegue de organismos de seguridad en la zona se generó una gran congestión vial y únicamente estaba disponible un carril para el tránsito vehicular.

Aunque es visible una extensa marca de frenada en el asfalto, se desconoce el motivo exacto que provocó el accidente.

