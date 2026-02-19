Conductor de transporte público perdió el control y chocó contra la defensa en la Caracas-La Guaira, estaría vinculado un motorizado

Este jueves en horas de la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en la autopista Caracas – La Guaira, sentido el litoral a la altura de Gramoven.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que la unidad de transporte tipo encava perdió el control y colisionó contra la barrera protectora de la autopista. Además, aparentemente un motorizado resultó herido en el accidente.

🇻🇪 | #ÚltimaHora Se registra accidente de tránsito en la Autopista #Caracas-La Guaira, sentido el litoral. Un autobús tipo Encava perdió el control y colisionó contra la isla divisoria. Comisiones de la GNB se encuentran en el lugar; el tráfico presenta fuerte retraso. #trafico pic.twitter.com/itiWkgw6yX — Noticia058 (@Noticia058) February 19, 2026

Aunque no se ha confirmado, en el clip divulgado en redes sociales se puede ver a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana revisando debajo del autobús. En ese momento, la persona que graba desde un vehículo comenta: «Un motorizado debajo de un autobús».

Poco después llegaron los paramédicos para asistir a las personas heridas. Hasta el momento se desconoce si el incidente dejó víctimas mortales.

A esta hora 7:22am Retiran parcialmente las autoridades el accidente vehicular bajando Autopista Caracas-La Guaira, altura de Gramoven antes del viaducto 1. Ya hay circulación vehicular aunque parcial. pic.twitter.com/Pv4MEg2zDU — Juan Solano (@solanojuanc) February 19, 2026

Debido al despliegue de organismos de seguridad en la zona se generó una gran congestión vial y únicamente estaba disponible un carril para el tránsito vehicular.

Aunque es visible una extensa marca de frenada en el asfalto, se desconoce el motivo exacto que provocó el accidente.