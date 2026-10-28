Conductor de camión perdió el control en la autopista Caracas-La Guaira, terminó cayendo por un barranco hasta una casa

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles, 28 de octubre, luego de que un camión de carga pesada cayera sobre una vivienda en la autopista Caracas – La Guaira.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y cayó por un voladero, impactando contra una vivienda ubicada en la zona baja adyacente a la arteria vial, según informó el reportero Román Camacho.

En imágenes compartidas por el comunicador se puede ver que la unidad destrozó por completo los guardarraíles que protegen la autopista, por lo que terminó cayendo varios metros hasta que la vivienda la detuvo.

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Los primeros reportes apuntan a que una persona resultó herida. No obstante no detallan si se trata del conductor del camión.

Hasta el lugar llegaron comisiones de los bomberos y diversos cuerpos de seguridad e inspección quienes se encuentran desplegados en el lugar realizando las labores de rescate, atención médica y aseguramiento del área.

Por otra parte, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre qué pudo haber provocado que el conductor perdiera el control del vehículo.