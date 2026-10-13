ARAGUA: Mujer conducía su moto de regreso a casa, intentó esquivar un hueco pero lo que ocurrió después dejó a vecinos horrorizados

Los habitantes del municipio Girardot, en el estado Aragua, están conmocionados por la muerte de una mujer de 33 años, identificada como Keris Baena Correa, quien sufrió un trágico accidente de tránsito.

Los hechos se dieron cerca de las 7 de la mañana del lunes, cuando Baena regresaba a su hogar, ubicado en el barrio El Carmen. De acuerdo al medio regional El Periodiquito, la mujer circulaba en su moto por la calle Junín cuando ocurrió la tragedia.

Testigos relataron que Baena se percató de que había un hueco lleno de agua en medio de la vía, pero era demasiado tarde para reaccionar. Aunque la mujer intentó esquivarlo, perdió el control de la moto y cayó al pavimento.

Baena dio vueltas sobre el asfalto por, aproximadamente, unos 15 metros. En medio de la aparatosa caída, el paral del retrovisor de la moto se incrustó en su abdomen, generando una severa herida abierta.

BAENA MURIÓ EN EL HOSPITAL

La mujer presentaba una grave lesión con exposición de órganos, de manera que fue atendida de emergencia por vecinos y transeúntes. Luego la trasladaron de emergencia hasta el Hospital Central de Maracay.

El personal de guardia le brindó atención de urgencia a Baena. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones generaron nuevas complicaciones de salud y la joven murió unas pocas horas después del accidente.

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Baena, madre de tres niños, era conocida por sus seres queridos como Cachete y gozaba del cariño de la comunidad. Trascendió que regresó al país hace poco tiempo, tras permanecer un periodo en el extranjero.

El cuerpo de Baena quedó en manos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que se encargará de la autopsia correspondiente. Las autoridades abrieron una investigación sobre el accidente.