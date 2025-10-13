Sucesos

COJEDES: El insólito caso del sacerdote que secuestró una familia por «motivos pasionales»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron el pasado fin de semana a un sacerdote de 34 años, identificado como Jesús Antonio Ramírez Ramírez, por, presuntamente, secuestrar a una familia en el municipio San Carlos, en el estado Cojedes.

Contents

Los hechos se dieron en la noche del domingo en la parroquia Manuel Manrique. De acuerdo al medio Cojedes es Noticia, Ramírez, que portaba un arma de fuego, ingresó a una vivienda y secuestró a una familia por «motivos pasionales».

Leer Más

Vocera de consejo comunal en Petare fue asesinada por una «venganza», sujetos eran miembros de la banda de Wilexis
VIRAL: Cayó desalmado que dio brutal golpiza a un perrito en Caracas, esto es lo que le espera según la fiscalía
EN ZULIA l Abuelita de 80 años murió al explotar una granada en su casa, la habían lanzado al techo

Testigos relataron que Ramírez amenazó a los presentes en la vivienda y mantuvo como rehenes a una joven y su familia. Ante este escenario, los vecinos del sector alertaron a las autoridades.

RAMÍREZ SE ENTREGÓ

Funcionarios de la Policía del Estado Cojedes llegaron al sitio luego de que un hombre alertó del presunto secuestro que cometió Ramírez. Los agentes, en primera instancia, buscaron dialogar con el sacerdote.

Cuando los agentes ingresaron a la casa, Ramírez «desistió de su actitud hostil y procedió a entregarse a la policía», según la minuta policial. Así pues, el sacerdote fue detenido y no se presentaron heridos en el siniestro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN TÁCHIRA: DETENIDO TRAS TRATAR DE INGRESAR SUSTANCIAS ILÍCITAS DESDE COLOMBIA DE ESTA INSÓLITA MANERA

González
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

La joven que vivía en la vivienda dijo a la policía «mantiene una relación amorosa (con el sacerdote) y en ningún momento estuvo ni sometida ni secuestrada». Sin embargo, se mantiene la teoría de que Ramírez realizó un secuestro.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación sobre el incidente. Mientras tanto, Ramírez se mantiene detenido y a la espera de su presentación ante tribunales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Petro dice que «ampliará la protección» de los activistas en Colombia tras atentado contra dos venezolanos
Mundo
Administración Trump ahora habla de polémica teoría entre circuncisión, autismo y uso de paracetamol
EEUU
El precio promedio de la gasolina en Florida (EEUU) descendió a $2.92 por galón, el nivel más bajo registrado desde mayo de este año.  
El precio de la gasolina en Florida cayó a su nivel más bajo en 2025, esta sería la causa
EEUU