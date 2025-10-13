COJEDES: El insólito caso del sacerdote que secuestró una familia por «motivos pasionales»

Las autoridades policiales capturaron el pasado fin de semana a un sacerdote de 34 años, identificado como Jesús Antonio Ramírez Ramírez, por, presuntamente, secuestrar a una familia en el municipio San Carlos, en el estado Cojedes.

Los hechos se dieron en la noche del domingo en la parroquia Manuel Manrique. De acuerdo al medio Cojedes es Noticia, Ramírez, que portaba un arma de fuego, ingresó a una vivienda y secuestró a una familia por «motivos pasionales».

Testigos relataron que Ramírez amenazó a los presentes en la vivienda y mantuvo como rehenes a una joven y su familia. Ante este escenario, los vecinos del sector alertaron a las autoridades.

RAMÍREZ SE ENTREGÓ

Funcionarios de la Policía del Estado Cojedes llegaron al sitio luego de que un hombre alertó del presunto secuestro que cometió Ramírez. Los agentes, en primera instancia, buscaron dialogar con el sacerdote.

Cuando los agentes ingresaron a la casa, Ramírez «desistió de su actitud hostil y procedió a entregarse a la policía», según la minuta policial. Así pues, el sacerdote fue detenido y no se presentaron heridos en el siniestro.

La joven que vivía en la vivienda dijo a la policía «mantiene una relación amorosa (con el sacerdote) y en ningún momento estuvo ni sometida ni secuestrada». Sin embargo, se mantiene la teoría de que Ramírez realizó un secuestro.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación sobre el incidente. Mientras tanto, Ramírez se mantiene detenido y a la espera de su presentación ante tribunales.