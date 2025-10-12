EN TÁCHIRA: Detenido tras tratar de ingresar sustancias ilícitas desde Colombia de esta insólita manera

Un hombre fue detenido este sábado en el municipio Pedro María Ureña, del estado Táchira, cuando intentaba ingresar cocaína desde Colombia oculta dentro de una torta de cumpleaños.

El sujeto cayó tras una inspección de rutina realizada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el Puesto de Atención Ciudadana (PAC) Aduana Subalterna del mencionado municipio fronterizo, donde se revisó el contenido de una caja de cartón que transportaba un bizcocho de harina de trigo.

De acuerdo a la información publicada por la institución en Instagram, los efectivos incautaron 45 dosis de cocaína, con un peso bruto total de 35 gramos.

SOLICITADO POR EL DELITO DE AMENAZA

Durante la verificación de los datos del detenido, en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se determinó que se encontraba solicitado desde el 11 de abril de 2024 por el Juzgado Tercero de Control en responsabilidad penal adolescente de la entidad tachirense, por el delito de amenaza.

Aunque las autoridades no revelaron la identidad del hombre, estas detallaron que el caso quedó a la orden del Ministerio Público del estado Táchira.

TRES DETENIDOS EN MAIQUETÍA

En otro hecho ocurrido durante la semana, este martes quedaron detenidas tres personas que pretendían sacar un cargamento de droga a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía con destino a Estambul, Turquía.

Los capturados responden a los nombres de David Bonilla, Miguel Hernández y Daniel López. El fiscal general, Tarek William Saab, precisó que estos hombres tendrán que rendir cuentas a la justicia por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

«Dichos delincuentes intentaban trasladar un envoltorio tipo panela contentivo de presunta droga denominada cocaína con un peso de 2,620 kg, ocultos en una corneta de sonido, pretendiendo abordar un vuelo con destino a la ciudad de Estambul», precisó Saab en las redes sociales del MP.