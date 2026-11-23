Un hombre —aún sin identificar— resultó afectado luego que un poste se desplomara sobre él mientras transitaba por el bulevard de Sabana Grande, en Caracas, la tarde de este lunes 23 de noviembre.

El incidente se registró alrededor de la 1:57 de la tarde, específicamente a la altura de la jefatura, en esta concurrida zona comercial de la capital venezolana.

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De acuerdo con la información difundida por el periodista de sucesos Román Camacho —a través de su canal de Telegram—, la estructura cayó sobre el transeúnte cuando se desplazaba por el lugar. Se desconoce la identidad del ciudadano y su estado de salud, así como la gravedad de las posibles lesiones ocasionadas por el impacto.

DEBILIDAD EN ESTRUCTURAS DE LA CIUDAD

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el desplome de la estructura. Se espera el pronunciamiento de las autoridades competentes, que permitan esclarecer las circunstancias del incidente.

Este suceso se añade a una serie de incidentes registrados recientemente en espacios públicos de Caracas. Uno de ellos ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando una persona cayó dentro de una alcantarilla luego de que la tapa cediera mientras transitaba por las cercanías de Plaza Caracas.