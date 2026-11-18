Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un joven de 22 años tras ser señalado de presuntamente emborrachar y abusar sexualmente de una menor de 11 años.

El procedimiento policial se llevó a cabo este 17 de noviembre en el municipio La Cañada de Urdaneta.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el organismo de seguridad, el detenido quedó identificado como Jairo Graterol. La captura estuvo a cargo de efectivos adscritos al Centro de Coordinación Policial 13 La Cañada, luego de recibir la alerta desde un centro de salud de la localidad.

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EL HALLAZGO

El caso salió a la luz cuando la hermana mayor de la víctima, quien ejerce como su representante legal, acudió al Ambulatorio Urbano II «Eduardo Emiro Hernández», ubicado en el sector Las Banderas, kilómetro 56. Allí relató que la niña había desaparecido durante la noche anterior.

Tras iniciar una búsqueda por la zona, sus familiares lograron encontrarla a la mañana siguiente dentro de la vivienda del sospechoso. Según el testimonio, la menor estaba inconsciente sobre un chinchorro y presentaba un fuerte aliento etílico.

Presuntamente, el individuo la condujo hasta el inmueble bajo engaño y le suministró bebidas alcohólicas para cometer la agresión.

ATENCIÓN MÉDICA

Al evaluar a la víctima en el centro asistencial, el personal médico le diagnosticó intoxicación etílica y signos de presunto abuso sexual.

De inmediato, notificaron la situación a las autoridades policiales y remitieron a la niña al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Sala de Garantía de Aprehendidos y quedó a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.