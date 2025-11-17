Cayó uno de los 10 más buscados de Aragua durante operativo especial

Anthony José Ortiz Pérez (26), alias El Marihuano, murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en la localidad de San Mateo, estado Aragua. Se trataba de uno de los 10 delincuentes más buscados de la entidad.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que Ortiz falleció en el sector Los Angelinos, cerro El Topo, parroquia y municipio Bolívar.

Las autoridades estaban haciendo un «trabajo de investigación de campo» para dar con el paradero de Ortiz. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso habría desenfundado su arma de fuego y abrió fuego contra los funcionarios.

Ortiz resultó gravemente herido en la balacera y fue trasladado de emergencia hasta el hospital más cercano, de acuerdo al reporte policial. Sin embargo, murió poco después de su ingreso.

En el operativo participaron funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal La Victoria del Cicpc y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

PRONTUARIO DE ORTIZ

Ortiz era «uno de los 10 más buscados» de Aragua, producto de su amplio prontuario criminal. De acuerdo al reporte policial, Ortiz era acusado de numerosos asesinatos, incluyendo el de Leonel Alejandro Ruiz, un funcionario de la PNB.

«Presentaba cuatro solicitudes por homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles, homicidio intencional y posesión ilícita de municiones», explicó Rico.

Las autoridades incautaron una escopeta, tres documentos de identidad, un radio transmisor, un anillo de seguridad de un artefacto explosivo y dos cargadores de armas de fuego. Posteriormente, las evidencias quedaron a la orden de la Fiscalía 20 del Ministerio Público de Aragua.