Cayó peligroso extorsionador de comerciantes en el Zulia, así era su modus operandi

Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
Foto: IG Douglas Rico

Un peligroso extorsionador de comerciantes de Maracaibo, estado Zulia, fue capturado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de acuerdo a lo informado por el director de la institución policial, comisario Douglas Rico.

El jefe del cuerpo detectivesco usó su cuenta de Instagram para detallar que la detención estuvo a cargo de los sabuesos policiales adscritos a la Delegación Municipal San Francisco».

El detenido responde al nombre de Eduar Enrique Rincón Urdaneta, de 31 años de edad, quien formaría parte de la banda delictiva Pipo y Melón, involucrado en múltiples casos de extorsión contra comerciantes del mencionado municipio zuliano.

MODUS OPERANDI

Rico también explicó el modus operandi usado por este grupo criminal para extorsionar a los comerciantes de la zona.

«Las investigaciones de campo y experticias telefónicas permitieron determinar que la banda delictiva utilizaba la aplicación de mensajería WhatsApp y la red social Instagram, para contactar y amedrentar a sus víctimas», detalló el comisario en su publicación.

Asimismo, señaló que «mediante amenazas contra la vida y la integridad física de los comerciantes y sus familiares, los delincuentes exigían el pago de altas sumas de dinero en divisas americanas, obteniendo un beneficio económico y afectando gravemente el patrimonio de sus víctimas en el municipio San Francisco».

LEA TAMBIÉN: DETUVIERON A DOS HOMBRES POR USAR «SOFTWARE AUTOMATIZADO PARA MANIPULAR SUBASTAS» DEL BCV

Por otra parte, indicó que durante el procedimiento se colectaron «como evidencias un teléfono celular y una prenda de vestir vinculada a los hechos delictivos».

«El Cicpc reitera su compromiso con el sector productivo, y continuará las labores de campo para capturar a los demás integrantes y desarticular esta banda delictiva», aseguró el jefe policial.

Por último, informó que el detenido quedó a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal de la entidad zuliana.

