Cayó peligroso extorsionador de comerciantes en el Zulia, así era su modus operandi

Un peligroso extorsionador de comerciantes de Maracaibo, estado Zulia, fue capturado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de acuerdo a lo informado por el director de la institución policial, comisario Douglas Rico.

El jefe del cuerpo detectivesco usó su cuenta de Instagram para detallar que la detención estuvo a cargo de los sabuesos policiales adscritos a la Delegación Municipal San Francisco».

El detenido responde al nombre de Eduar Enrique Rincón Urdaneta, de 31 años de edad, quien formaría parte de la banda delictiva Pipo y Melón, involucrado en múltiples casos de extorsión contra comerciantes del mencionado municipio zuliano.

MODUS OPERANDI

Rico también explicó el modus operandi usado por este grupo criminal para extorsionar a los comerciantes de la zona.

«Las investigaciones de campo y experticias telefónicas permitieron determinar que la banda delictiva utilizaba la aplicación de mensajería WhatsApp y la red social Instagram, para contactar y amedrentar a sus víctimas», detalló el comisario en su publicación.

Asimismo, señaló que «mediante amenazas contra la vida y la integridad física de los comerciantes y sus familiares, los delincuentes exigían el pago de altas sumas de dinero en divisas americanas, obteniendo un beneficio económico y afectando gravemente el patrimonio de sus víctimas en el municipio San Francisco».

Por otra parte, indicó que durante el procedimiento se colectaron «como evidencias un teléfono celular y una prenda de vestir vinculada a los hechos delictivos».

«El Cicpc reitera su compromiso con el sector productivo, y continuará las labores de campo para capturar a los demás integrantes y desarticular esta banda delictiva», aseguró el jefe policial.

Por último, informó que el detenido quedó a la orden de la Fiscalía 48° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal de la entidad zuliana.