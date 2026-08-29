El horror que vivió una mujer en Zulia por los ‘celos enfermizos’ de su expareja: todo se descubrió por las redes sociales

Un hombre fue detenido luego de difundir en complicidad con su pareja actual, videos íntimos que en el pasado había grabado con su novia anterior.

Se trata de Ender Augusto Pirela Paredes, de 39 años, y a Luz Yaneth Moreno Ramírez, de 40, quienes fueron detenidos en el estado Zulia por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Se detalló, que fueron arrestados, tras una pesquisa adelantada por la Delegación Municipal Villa del Rosario de Perijá.

De acuerdo con la investigación, los dos implicados compartieron material audiovisual privado e íntimo a través de Facebook y WhatsApp.

Las imágenes exponían a Pirela en momentos íntimos junto a su expareja sentimental. Se trata de un contenido que fue difundido de manera premeditada, según las autoridades.

Según pudieron determinar los investigadores, el detonante del hecho fue el resentimiento de Pirela al enterarse de que su exnovia había comenzado una nueva relación. Además, esta situación se combinó con los «celos» de Moreno hacia la víctima.

El comisario general Douglas Rico, director nacional del Cicpc, fue quien a dio a conocer el caso. Precisó que ambos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, donde deberán responder por el delito de violación a la intimidad.