Cayó en Aragua hombre solicitado en Perú y con alerta roja de Interpol: pertenecía a banda transnacional ‘Los Gallegos’

Un sujeto de 29 años solicitado por la justicia peruana fue detenido en el municipio Girardot, estado Aragua. Contaba con una notificación roja de Interpol por su presunta vinculación con una banda dedicada a la trata de personas.

La Dirección General de Policía Internacional Venezuela informó en sus redes sociales sobre la captura del sujeto. El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de este organismo en la urbanización Guasimal.

«La captura se logró luego de intensas labores de inteligencia de campo, vigilancia estática y análisis de trazas telefónicas desarrolladas por los efectivos internacionales en la entidad», indicó.

El sujeto contaba con una notificación roja de Interpol, emitida por la Oficina Central Nacional (OCN) de Lima, en Perú. Está solicitado por el delito «delito de organización criminal vinculada a la trata de personas».

MODUS OPERANDI DEL SUJETO

El reporte policial indican que el sujeto formaría parte de una banda transnacional conocida como Los Gallegos. Supuestamente, tenía un «rol activo en la captación, acogida, recepción y traslado de víctimas de explotación sexual».

De acuerdo a las investigaciones, el sujeto cobró cuotas semanales y exigía pagos para autorizar el ingreso a zonas de explotación en Lima. También ejercía «control y la agresión física contra las víctimas».

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El sujeto también está asociado con la administración de establecimientos clandestinos entre los años 2022 y 2024. Destacó especialmente un local conocido como Night Club Café Rojo, ubicado en la provincia de Cañete.

Tras su captura, el sujeto fue trasladado a los calabozos de la localidad y ahora se dará «inicio al procedimiento legal correspondientes». No hay información oficial sobre la nacionalidad e identidad del detenido.