Cayó gerente cuando descubrieron lo que hizo con $7.000 de la empresa donde trabajaba

Las autoridades policiales capturaron este viernes a un joven de 27 años, identificado como Junior José Moreno Moreno, quien habría hurtado miles de dólares de la empresa donde trabajaba en San Cristóbal, en el estado Táchira.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Moreno. El procedimiento se llevó a cabo en la parroquia La Concordia, en la capital tachirense.

De acuerdo a las investigaciones, Moreno se desempeñaba como gerente de una empresa. Gracias a su cargo laboral, el joven, presuntamente tuvo acceso a importantes sumas de dinero, tanto en dólares como en pesos colombianos.

«Se pudo conocer que Moreno se valió de sus funciones como gerente de la empresa, se apropió de más de 7.000 dólares y más de 31.000 pesos colombianos en efectivo», indicó el comisario.

MORENO AL MP

Los investigadores determinaron que estos fondos provenían de «pagos de las ventas a crédito que se realizaban en la empresa». Sin embargo, Moreno no habría reportado el ingreso de estos fondos.

Detectives de la Delegación Municipal San Cristóbal del Cicpc descubrieron que Moreno hizo «goce» de los fondos y afectó al patrimonio de la empresa. Se desconoce si las autoridades lograron recuperar parte del dinero.

El reporte policial concluyó que Moreno resultó detenido por «apropiarse del dinero de la empresa». Una vez fue trasladado a los calabozos de la ciudad, el caso quedó a la orden del Ministerio Público.