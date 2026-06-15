Cayó en Valencia desalmado que vendía producto letal para la salud en bolsas de café y leche en polvo

Las fuerzas de seguridad capturaron a un sujeto, identificado como Noiber Antonio Ramón Pérez, por, presuntamente, cometer fraude alimentario al hacer pasar aserrín por leche en polvo o café para comercializarlo en Valencia, estado Carabobo.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones del Mercado Peatonal Municipal, ubicado en la concurrida avenida Las Ferias de la parroquia Santa Rosa. Pérez fue detenido por funcionarios de la Policía del Estado Carabobo.

De acuerdo a medios regionales, las autoridades pusieron en marcha las investigaciones luego de recibir denuncias de usuarios del mercado, quienes alertaban de irregularidades en los productos vendidos por Pérez.

Los denunciantes aseguraron que compraron leche en polvo, café y bebidas chocolatadas. Sin embargo, se percataron de que había irregularidades con el olor, color y textura de los productos.

EL MODUS OPERANDI DE PÉREZ

Las investigaciones determinaron que Pérez recolectaba paquetes vacíos de marcas comerciales reconocidas. Luego llenaba estos envoltorios con aserrín pulverizado y otros subproductos orgánicos de la madera.

Presuntamente, Pérez sellaba de forma artesanal los paquetes y después los vendía en «oferta» en el mercado municipal. Los clientes buscaban rendir sus fondos y varios de ellos cayeron en este engaño.

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Las autoridades incautaron un lote de paquetes adulterados, bultos de aserrín y herramientas que usaba para sellar los paquetes. Estas acciones representaron un riesgo para la salud de las familias afectadas.

Pérez fue trasladado a la Estación Policial Plaza de Toros de Valencia. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 33° del Ministerio Público. No hay información sobre los cargos en contra del detenido.