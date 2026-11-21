Funcionarios policiales capturaron en una zona rural del municipio Ospino, en el estado Portuguesa, a un hombre de 26 años requerido por la justicia colombiana al estar implicado en el atroz crimen de un joven que perdió la vida a manos de dos sujetos cuando defendía a su madre en Bogotá.

El sospechoso, identificado solo bajo las siglas LMPC, enfrenta señalamientos por su presunta relación en el homicidio de Elver Santiago Méndez Castro.

El ataque ocurrió el 24 de octubre en Bogotá y causó indignación por la saña empleada contra la víctima. Dos hombres de nacionalidad venezolana agredieron al joven con un cuchillo y un machete, provocándole más de 20 lesiones mortales.

Voceros policiales de la entidad llanera confirmaron que agentes del Servicio de Investigación Penal (SIP) regional arrestaron a uno de los presuntos responsables del crimen. Una cámara de vigilancia grabó el atroz homicidio, que ocurrió a finales del mes pasado, y el video circuló de forma masiva en redes sociales.

Los oficiales ubicaron al implicado en el caserío Santa Ana, lugar donde buscó refugio tras cruzar la frontera desde Colombia para escapar de la justicia.

El reporte oficial indica que la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de Colombia solicitó su arresto. Además, sobre el sospechoso pesaba una notificación azul de Interpol vinculada al delito de homicidio.

Según medios regionales, la policía entregó el caso a la Fiscalía Primera del Ministerio Público en Acarigua. En tal sentido, ese despacho asumirá ahora las gestiones jurídicas y la coordinación judicial entre Venezuela y Colombia.

EL CRIMEN DE ELVER SANTIAGO MÉNDEZ CASTRO

Méndez Castro perdió la vida la noche del sábado 24 de octubre en el barrio Alcaparros, sector Santa Bárbara de Tibabuyes, ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Su madre, Patricia Castro, narró en un pódcast colombiano que el conflicto empezó mientras ella miraba un partido de fútbol en una tienda local y solicitó cambiar la canción de la rockola. Ese pedido desató un altercado con dos mujeres y dos hombres de una mesa vecina, quienes empezaron a insultarla.

Hacia las 10:30 p. m., la mujer llamó a su hijo para explicarle el incidente. Elver Santiago acudió al local, cruzó palabras con el grupo involucrado y luego salió del sitio para ir por su hermano.

La mujer detalló que les insistió en abandonar la zona y ambos regresaron a su vivienda. Horas después, Elver Santiago salió hacia una cigarrería del vecindario y se quedó allí consumiendo una bebida.

Los allegados aseguran que los atacantes buscaron al joven por distintos negocios del área portando cuchillos y machetes hasta dar con él. Una vez lo encontraron, lo inmovilizaron por los brazos y lo hirieron repetidamente.

Los parientes denunciaron que el cuerpo de la víctima presentó alrededor de 21 puñaladas y 17 heridas de machete.