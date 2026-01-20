Cayó en Caracas alias ‘Niño Rata’, exintegrante de la peligrosa banda del Koki: estos son los detalles

Las autoridades policiales anunciaron la captura de Diones Keison Ascanio Medina, alias Niño Rata, un presunto integrante de la peligrosa banda del Koki que estaba solicitado por varios delitos en Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Ascanio, de 28 años. La captura se llevó a cabo en la avenida José Antonio Páez, en el municipio Libertador.

«El procedimiento se llevó a cabo mientras la comisión realizaba labores de campo para combatir el robo y hurto de vehículos en la zona, logrando identificar y detener al delincuente», detalló Rico.

Durante las investigaciones, los detectives determinaron que Ascanio era «integrante de la banda de alta peligrosidad El Koki». Esta organización operaba en la Cota 905 y estuvo involucrada en distintos crímenes como robo, homicidio y narcotráfico.

DELITOS DE ASCANIO

De acuerdo al reporte policial, Ascanio contaba con una orden de captura emitida por el Juzgado 27 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Ascanio se encuentra acusado por delitos de la talla de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautoría y asociación para delinquir. También era investigado en más de 10 expedientes por homicidio.

Las autoridades aseguraron que Ascanio intentó evadir a la justicia al huir hacia el país vecino de Colombia. Tras ser capturado, fue puesto a la orden de la Fiscalía 15° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.