VIDEO DE TERROR: Camión del aseo perdió los frenos y destrozó varios carros en Táchira, al menos dos personas murieron

Un severo accidente de tránsito conmocionó este lunes a la pequeña localidad de La Tendida, en el municipio Samuel Darío Maldonado, en el estado Táchira. El siniestro habría dejado un saldo de, al menos, dos fallecidos y cinco heridos.

Los hechos se dieron esta tarde en la avenida 3 Bolívar, entre las calles 5 y 6. De acuerdo al medio regional La Nación, un camión de aseo urbano sufrió un desperfecto mecánico y perdió el control en plena vía.

Imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona captaron la gravedad del accidente. En los videos se aprecia que el camión va a altas velocidades y luego impacta contra varios vehículos.

El conductor del camión saltó de la unidad cuando estaba en pleno movimiento, impactando con gran violencia contra el asfalto. También se ve cuando el vehículo arrolla una motocicleta con un ocupante.

VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

El accidente generó grandes destrozos en la zona, que dejó llena de escombros, vehículos deformados y basura la vía. Decenas de transeúntes se acercaron para intentar atender a las víctimas.

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta la escena para atender la situación. El accidente dejó numerosos vehículos destrozados a su paso y hay reportes de heridos y fallecidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: HOMBRE FUE DETENIDO EN MIRANDA POR LAS ABERRACIONES QUE COMETÍA CONTRA SUS DOS HIJASTRAS

#19Ene | Camión de aseo causó destrozos en varios vehículos, dejando personas heridas y fallecidas en la Tendida en el estado Táchira. Video: @GochoArabe pic.twitter.com/kA5jxJCZvu — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 19, 2026



Según versiones extraoficiales, al menos dos personas fallecieron en el accidente, mientras que cinco resultaron heridas. Igualmente, se espera que las autoridades brinden un balance oficial en los próximos días.

Hasta el momento, las investigaciones preliminares indican que el camión sufrió una falla en el sistema de frenos cuando descendía por una pendiente. Ahora las autoridades buscan determinar las causas definitivas del accidente y las circunstancias en las que ocurrió.