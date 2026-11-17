Organismos de seguridad privaron de libertad a un estafador en Caracas que se dedicaba a publicar artículos en redes sociales bajo identidades falsas para intentar engañar a los compradores.

El detenido responde al nombre de Marcos Adrianis Cuarez Barreto de 53 años, quien responderá a la justicia por las acusaciones de delitos contra la fe pública y estafa a través de plataformas digitales.

«Las investigaciones de campo determinaron que el aprehendido utilizaba documentos de identidad falsos y datos adulterados para registrarse en diversas plataformas de comercio digital, donde ofrecía en venta bienes e inmuebles ficticios, con la finalidad de engañar a los compradores y obtener beneficios económicos ilícitos», informó el director del Cicpc, Douglas Rico a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

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Al abordarlo, los funcionarios le pidieron su identificación al estafador, quien de inmediato les proporcionó una cédula a nombre de Marcos Esteban Suárez Vargas.

Sin embargo, los uniformados encontraron incoherencias y siguieron interrogándolo. Al cabo de unos minutos descubrieron su verdadera identidad y el sospechoso les entregó su cédula real, por lo que lo pudieron identificar como Marcos Adrianis Suárez Barreto.

Los uniformados incautaron dos celulares, utilizados para la negociación y contacto con las víctimas. Las cédulas falsas y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.