Cayó cajero en Caracas, cobraba los pago móvil en su cuenta y luego alteraba las facturas en la empresa

Organismos de seguridad detuvieron a un hombre por cometer fraude en la empresa donde trabajaba como cajero en Caracas.

El detenido quedó identificado como Cristhian José Rodríguez García de 20 años de edad.

Se pudo conocer que el acusado, valiéndose de sus funciones como cajero, realizaba cobros a través de pago móvil a su cuenta personal, para luego, realizar los pagos reales de las facturas a fin de no levantar sospecha al momento de realizar el cuadre de caja y los cierres de reportes de ventas diarias. De esta forma, este joven se lucraba con el excedente cobrado a los clientes.

«Comisiones de la División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa tras un minucioso trabajo técnico – científico, permitió la detención de Rodríguez García en la avenida Urdaneta en Caracas, por fraude a la empresa donde trabajaba», informó este miércoles el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público, que seguirá con la investigación del caso y su posterior pena.