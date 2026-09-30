Sucesos

Cayó cajero en Caracas, cobraba los pago móvil en su cuenta y luego alteraba las facturas en la empresa

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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cajero

Organismos de seguridad detuvieron a un hombre por cometer fraude en la empresa donde trabajaba como cajero en Caracas.

El detenido quedó identificado como Cristhian José Rodríguez García de 20 años de edad.

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Se pudo conocer que el acusado, valiéndose de sus funciones como cajero, realizaba cobros a través de pago móvil a su cuenta personal, para luego, realizar los pagos reales de las facturas a fin de no levantar sospecha al momento de realizar el cuadre de caja y los cierres de reportes de ventas diarias. De esta forma, este joven se lucraba con el excedente cobrado a los clientes.

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«Comisiones de la División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa tras un minucioso trabajo técnico – científico, permitió la detención de Rodríguez García en la avenida Urdaneta en Caracas, por fraude a la empresa donde trabajaba», informó este miércoles el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público, que seguirá con la investigación del caso y su posterior pena.

 

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