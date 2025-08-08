Un embarazo desató el crimen: Los nuevos detalles que salieron a la luz sobre el caso de Génesis que conmocionó a Yaracuy

Las autoridades revelaron este jueves el móvil del asesinato de Génesis Gabriela Medina Puertas, una joven de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana en una zona boscosa del estado Yaracuy.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó en sus redes sociales sobre la captura de George Rangel y Keiwart Rangel. Aparentemente, Génesis, que estaba embarazada, era la pareja de uno de los detenidos y este quería que abortara.

«Citaron a la ciudadana Génesis Medina, quien mantenía una relación sentimental con uno de estos criminales, donde fue obligada a ingerir píldoras abortivas dado que la víctima se encontraba en estado de gestación», expuso Saab.

Ante la negativa de Génesis, los sospechosos decidieron asesinarla. «Procedieron a amordazarla y sepultarla en una hacienda del sector los samanes», en donde su cuerpo fue encontrado poco después.

HALLAZGO DEL CUERPO

Según medios regionales, Génesis estaba desaparecida desde el pasado sábado, 2 de agosto. Su familia presentó una denuncia ante las autoridades y se activó un operativo de búsqueda por toda la entidad.

Tras una breve investigación, las autoridades encontraron el cuerpo de Génesis en una finca ubicada en el sector Carbonero, en el municipio Veroes. El cadáver estaba maniatado y en estado de descomposición, indicando que llevaba varios días en el lugar.

Reportes extraoficiales indicaron que el victimario era un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, Saab no confirmó ni desmintió esta información.