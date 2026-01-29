El caso de Wiliannys, era funcionaria policial y hallaron su cadáver descompuesto en Yaracuy

Una exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificada como Wiliannys López, fue estrangulada y asfixiada hasta la muerte en la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy.

López fue reportada como desaparecida el pasado jueves, 22 de enero. Luego de varios días de búsqueda, las autoridades localizaron en la tarde del martes el cuerpo en avanzado estado de descomposición en el sector El Corozo.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de López. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición impidió que los agentes teorizaran sobre la causa.

Especialistas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) confirmaron este miércoles que López fue estrangulada y asfixiada. Es decir, la autopsia determinó que se trató de un homicidio, según Yaracuy al Día.

¿QUÉ PASÓ CON LÓPEZ?

Presuntamente, López visitó el 22 de enero a un familiar. Al momento de despedirse, dijo que iba a visitar a su pareja en el urbanismo Ciudad Hugo Chávez, en San Felipe, pero nunca llegó a la vivienda.

El cuerpo de López se ubica en el camino hacia el sector agrícola de Santa Cruz de Las Mercedes y estaba boca arriba, sin ropa en sus extremidades inferiores. Una residente de la zona dijo que sintió olor a putrefacción el fin de semana.

«Estaba sin ropa y muy descompuesta. Seguro alguien la atacó en la noche. Por aquí no hay alumbrado público y pocos son los parceleros que se quedan, la mayoría se regresa a sus casas y llegan en la mañana para sembrar, limpiar o cuidar la parcela», dijo.

Detectives de la Delegación Municipal San Felipe del Cicpc avanzan en las averiguaciones del crimen. No hay detalles sobre el móvil del crimen, aunque los investigadores entrevistaron a la pareja de López y otras personas de su entorno.