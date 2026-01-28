EN FOTOS | Caos en Maracaibo: Al menos 20 heridos dejó fuerte colisión entre un autobús y una gandola

Un severo accidente de tránsito conmocionó este miércoles a la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. El siniestro generó lentitud en el tránsito vehicular y dejó un saldo de más de 20 heridos, en su mayoría leves.

Los hechos se dieron esta mañana intersección de la avenida 4 (Bella Vista) con calle 67 (Cecilio Acosta). Los primeros reportes indicaron que el accidente se vio involucrado un vehículo de carga pesada y una unidad de transporte público.

En las imágenes se aprecia que una gandola de la Gobernación del Zulia impactó la parte lateral del autobús de pasajeros. Los testigos afirmaron que se trataba de una «colisión múltiple» y responsabilizan al vehículo oficial, de acuerdo al medio regional La Verdad.

Organismos de seguridad y emergencias se desplazaron al sector Cecilio Acosta para atender la situación. Internautas aseguraron que, tras el accidente, «pasaron como cuatro ambulancias y más de 20 motorizados».

HERIDOS EN EL ACCIDENTE

Marcos Amaya, director de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, confirmó a El Regional del Zulia que 25 personas resultaron heridas en el accidente. Una vez recibieron primeros auxilios, los lesionados fueron trasladados a emergencia a los hospitales Universitario y Central de Maracaibo.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo colaboraron en el operativo y brindaron primeros auxilios a los lesionados. La pronta intervención permitió la atención de los heridos leves, que representaban la mayoría de los afectados.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Mientras tanto, se desconoce el estado de salud de los heridos que fueron trasladados a los hospitales marabinos.