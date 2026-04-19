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CARACAS: Tanque de agua colapsó sobre vivienda y provocó una tragedia en San Agustín

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
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Foto: Pablo Palacios

Una tragedia enluta a una familia de la parroquia San Agustín en Caracas, después de que la estructura que sostenía a un tanque de agua cediera y provocara que el recipiente cayera sobre el techo de una vivienda y destruyera la edificación, acabando así con la vida de una mujer y dejando herido a un hombre.

Según el reporte del Ministerio de Justicia, el hecho ocurrió en concreto en el sector La Televisora del barrio La Charneca. Allí, el desprendimiento de un tanque de agua provocó el colapso parcial de la propiedad.

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«El incidente dejó un saldo de una persona fallecida y un herido», señaló la cartera.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento se originó por una falla en el soporte de un tanque con capacidad de 3.000 litros. El peso de este causó la caída de la losa y las paredes de la residencia, afectando directamente a los habitantes que se encontraban dentro del inmueble en ese momento.

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Asimismo, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas ejecutaron maniobras de búsqueda y rescate. Durante las labores, se localizó a una ciudadana de aproximadamente 40 años de edad, quien falleció en el sitio tras recibir el impacto de los materiales de la vivienda.

Los funcionarios lograron rescatar a un hombre de 36 años que presentaba múltiples lesiones. El herido recibió atención médica inmediata en el lugar por parte de los servicios de emergencia para su estabilización y posterior traslado a un centro hospitalario.

Por su parte, el comandante del cuerpo bomberil, Pablo Palacios, reveló que el techo de la vivienda era de zinc. Esto hizo que no soportara el peso del tanque de agua.

Además del hombre lesionado, confirmó el rescate de otras cuatro personas, dos adultos y dos menores, quienes resultaron ilesos.

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