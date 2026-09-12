CARACAS: El video viral de la mujer que corrió y atrapó a presunto ladrón en plena estación del Metro

Un presunto ladrón fue detenido este viernes en la estación La Hoyada del Metro de Caracas, luego de una breve persecución. El video del incidente seviralizó en redes sociales e impactó a cientos de internautas.

La cuenta de Instagram Orlando Calle difundió en redes sociales las imágenes de lo ocurrido. En el video se puede ver a una mujer persiguiendo a un sujeto que, supuestamente, intentó robarla en plena estación.

Tras bajar a gran velocidad las escaleras que llevan a los andenes, la joven consiguió interceptar al sospechoso. Mientras tanto, varios transeúntes decían «agárralo» y llamaban a los demás a evitar que escapara.

En cuestión de segundos, dos funcionarios de la Policía de Caracas se apersonaron en la escena y capturaron al sujeto. «Están volviendo los ladrones», dijo el hombre que grababa el video.

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UN NUEVO ROBO EN LA ESTACIÓN

Las autoridades policiales no se han pronunciado sobre lo ocurrido en la estación La Hoyada. Hasta el momento, no hay detalles sobre la identidad del sospechoso o las circunstancias en las que se dio el supuesto robo.

Igualmente, no se trata de un caso aislado durante este 2026. A finales de febrero, las autoridades confirmaron un sujeto de 31 años, llamado Rafael Valero, fue detenido en el interior de la estación La Hoyada.

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De acuerdo a reportes policiales, el sujeto robó la cadena de una mujer de 29 años cuando descendía por las escaleras mecánicas de la estación. Minutos después del hecho, personal del Metro y testigos impidieron que huyera del lugar.