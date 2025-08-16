CARACAS: Adulto mayor perdió la vida tras caer desde cinco metros por una alcantarilla sin tapa

Un hombre de cerca de 65 años de edad que se encontraba en situación de calle perdió la vida en Caracas, después de que lo encontraran sin signos vitales el viernes 15 de agosto dentro de una boca de alcantarilla que no tenía tapa y por la cual cayó desde una altura de cinco metros.

El hallazgo lo hizo el Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) la tarde del viernes en el sector 2 de La Torrentera, en la parroquia El Valle. Así lo informó el comandante general de la institución, Pablo Antonio Palacios.

Indicó que el cuerpo se halló a unos cinco metros de profundidad dentro de la alcantarilla. Los funcionarios, tras acudir al lugar de los hechos, utilizaron técnicas especializadas de rescate para poder extraer el occiso.

El adulto mayor no presentó signos vitales a la hora del hallazgo. Las autoridades activaron una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Estos se encargaron de hacer el levantamiento del cadáver y de empezar las averiguaciones correspondientes. Esto con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

Distintos ciudadanos han denunciado en pésimo estado en el que se encuentra el alcantarillado y las tanquillas en Caracas. Muchos afirman que la mayoría no cuentan con tapas, están abiertas u oxidadas.

Misma situación ocurre con las rejillas de las alcantarillas que están en las vías públicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

OTROS SUCESOS EN ALCANTARILLAS DE CARACAS

En abril de 2024, al menos tres personas resultaron lesionadas tras un incidente ocurrido en una alcantarilla ubicada en la parroquia Catedral del centro de Caracas, a pocos metros de la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se trató de una alcantarilla que se encuentra al frente del Pasaje Zingg, que es recordado por ser el primer centro comercial que se inauguró en la capital venezolana.

Dos de los lesionados fueron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas, quienes resultaron heridos durante el rescate. El tercer lesionado fue un adolescente de 18 años.

A mediados de mayo de ese mismo año, se registró una explosión en una alcantarilla en la Avenida Simón Bolívar, en Catia, al oeste de Caracas. Ocurrió donde estaban realizando labores cuadrillas de Corpoelec. A pesar de lo ocurrido, no hubo ningún trabajador lesionado.