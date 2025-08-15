VIDEO SENSIBLE: Desesperante secuestro a punta de navaja de una jovencita en Zulia, así lograron rescatarla

Momentos de terror se vivieron el jueves en una zona popular del municipio San Francisco, en el estado Zulia, cuando un sujeto secuestró y amenazó de muerte con una navaja a una adolescente por varios minutos.

En redes sociales se viralizó el video del siniestro. En las imágenes se aprecia que el sospechoso, cuya identidad no fue difundida, mantiene el arma blanca a pocos centímetros del cuello de la adolescente en el sector Bajo Grande.

Aparentemente, el hombre manifestó en varias veces que le iba a quitar la vida a la adolescente. Poco después llegaron a la escena funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO).

«Luego de varios minutos de diálogo y contención, accedió a salir con la joven, momento en el cual fue reducido por los funcionarios», expuso la Dirección de Acciones Estratégicas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

ADOLESCENTE RESULTÓ ILESA

De acuerdo al reporte policial, la pronta intervención de los agentes consiguió que la adolescente resultara ilesa. «Durante la aprehensión, el individuo lesionó con el arma a cuatro efectivos policiales», apuntó la DAET.

Las autoridades capturaron al sospechoso en la escena del crimen y lo trasladaron a la sede policial. De igual forma, también detuvieron al padre de la adolescente, puesto que habría «obstaculizado la actuación policial».

Los agentes incautaron como principal evidencia del crimen y luego pusieron a ambos detenidos a la orden del Ministerio Público. No hay detalles sobre los cargos en su contra.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en la que se dio el incidente o la relación que tiene el detenido con la adolescente.