CARABOBO: Funcionaria policial murió cuando moto en la que iba se estrelló en la vía, conductor quedó grave

Una funcionaria de la Policía del estado Carabobo, identificada como la comisario Milagros Peñaloza, murió en un fuerte accidente de tránsito el lunes en el municipio Libertador, en la entidad carabobeña.

Los hechos se dieron en la noche del 14 de septiembre en el sector La Honda. Según fuentes extraoficiales, Peñaloza circulaba a bordo de una motocicleta como parrillera, junto a un hombre, cuya identidad no ha trascendido.

En circunstancias poco claras hasta el momento, perdieron el control de la motocicleta e impactaron contra un objeto fijo. Peñaloza murió en la escena del accidente producto de la gravedad de sus heridas.

El hombre, por su parte, logró sobrevivir al siniestro, pero sufrió lesiones de suma gravedad. En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar que presentó severas heridas a la altura de los tobillos.

CONMOCIÓN POR PEÑALOZA

Organismos de seguridad y emergencia se desplazaron de inmediato hasta la escena del accidente. Además de levantar el cuerpo de Peñaloza, brindaron primeros auxilios al hombre y lo trasladaron a un centro de salud.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones técnicas para determinar con exactitud las causas del accidente. No hay mayores detalles sobre el estado de salud del hombre.

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La muerte de Peñaloza generó gran conmoción entre sus allegados y colegas de la Policía regional de Carabobo. Se conoció que esta tarde se iba a realizar el sepelio y entierro de la funcionaria.