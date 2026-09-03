Capturaron al «Monstruo de Cagua» al provocarle la muerte a un perro de una forma muy cruel

Una mujer fue aprehendida por funcionarios de la Policía de Aragua, tras ser señalada por sus vecinos como la responsable de la muerte de su perro.

De acuerdo con lo reseñado por el diario El Siglo, al perro lo mantenía amarrado y desatendido a la intemperie. Es por ello, que la comunidad identifica o llama a la dueña del animal como la «Monstruo de Cagua».

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El procedimiento se ejecutó cerca de la 1:30 de la tarde de este martes, 1 de septiembre, en el Lote 24 de la urbanización La Ciudadela, en Cagua.

Según las denuncias recopiladas y difundidas en redes sociales, el animal permanecía permanentemente amarrado y sin agua, alimento ni resguardo alguno frente a las altas temperaturas y la lluvia.

En medio de la desesperación por zafarse de las ataduras, el perrito terminó ahorcándose con su propia correa y murió por asfixia mecánica.

Cumpliendo con los protocolos de rigor, el cadáver del canino de sexo masculino fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Caña de Azúcar.

En dicha dependencia forense se le practicó la necropsia de ley, con el objetivo de certificar científicamente la causa exacta del deceso.

Tras las evaluaciones, se habría determinado que el animal murió por asfixia mecánica (ahorcamiento).

Los residentes de la zona señalaron que esta omisión de cuidados constituye una violación directa al artículo 18 de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, además de contravenir los artículos 478 y 537 del Código Penal, motivo por el cual la mujer terminó arrestada y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Funcionarios de la Policía Ambiental, unidad adscrita a la Policía Nacional Bolivariana, iniciaron formalmente las averiguaciones sobre la muerte del perro.