Capturaron a Natacha Valentina, así lideró estafa masiva con motos en Zulia

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) —de la Policía de Maracaibo (Polimaracaibo)— aprehendieron a Natacha Valentina Abad Malabé, de 31 años, presunta encargada de la empresa de financiamiento de motocicletas Biserca, tras una denuncia por estafa continuada que habría afectado a decenas de ciudadanos en el estado Zulia.

De acuerdo con las autoridades policiales, las pesquisas se activaron después de que un ciudadano acudiera al despacho del SIP-Norte para denunciar que, pese a haber cancelado la totalidad de un contrato de financiamiento suscrito en julio de 2024 por 1.335 dólares, nunca recibió la moto pactada, cuya entrega estaba prevista para este 29 de julio.

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A raíz de denuncia, una comisión policial se trasladó hasta las oficinas de Biserca, ubicadas en la avenida Bella Vista, entre calles 83 y 84 de Maracaibo.

Durante el despliegue, otros ciudadanos se acercaron a los funcionarios para relatar que habían sido víctimas del mismo modo de engaño.

Ante esto, las autoridades realizaron una inspección exhaustiva del local, donde hallaron un considerable número de expedientes de clientes que habían completado sus pagos desde abril de este año sin haber recibido los vehículos.

Con los elementos de convicción recabados en el sitio, los funcionarios procedieron a la aprehensión de Abad Malabé, quien se desempeñaba como encargada del establecimiento.

NO DESCARTAN MÁS VÍCTIMAS

Tras el operativo, más de 12 ciudadanos acudieron de manera voluntaria a la sede del SIP para formalizar sus denuncias y rendir entrevistas, y las autoridades no descartan que la cifra de afectados aumente conforme avancen las investigaciones.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las diligencias legales para establecer la magnitud real de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en lo que se perfila como una de las estafas con mayor número de víctimas registradas recientemente en el sector de financiamiento de vehículos en la región zuliana.