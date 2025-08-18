Capturaron a aberrado por lo que le hacía a su pequeño hijastro, el niño murió en un hospital de Guanare

Las autoridades policiales capturaron este fin de semana a un hombre, identificado como Atilio Ramón Márquez, quien, presuntamente, le quitó la vida a su hijastro de apenas dos años en la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram de la captura de Márquez, de 60 años. El sospechoso era la pareja de la madre de la víctima, llamada Juan David.

De acuerdo a las investigaciones, Márquez llevaba más de un año «abusando de la víctima». Todo parece indicar que el sujeto se aprovechó de los problemas de salud de su pareja para agredir al niño.

«Se encontraba abusando de la víctima, valiéndose de que la madre del mismo presenta afecciones de salud y los medicamentos que ingiere le causan somnolencias», expuso Rico.

ASÍ DESCUBRIERON A MÁRQUEZ

El caso salió a la luz cuando Márquez llevó al niño al Hospital Universitario Doctor Miguel Oraa del municipio Guanare. Los médicos descubrieron que el pequeño tenía claros signos de abuso e informaron a las autoridades.

Detectives de la Delegación Municipal Guanare pusieron en marcha las investigaciones sobre los hechos y determinaron que Márquez golpeó al pequeño. En tal sentido, fue detenido por el delito de infantificio.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público, organismo que continuará con las investigaciones sobre la muerte del pequeño.